Oggi record di guariti e calo malati

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Sono 75.945 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento record di 4.693 rispetto a ieri. E' l'aumento maggiore dall'inizio dell'emergenza. Di questi 2.999 si sono registrati in Emilia Romagna. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Calo record in un solo giorno anche per i malati: sono scesi a 101.551, con un decremento di 3.106 in 24 ore. Non si arresta l'ormai stabile, da settimane, trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono 1.694, 101 in meno rispetto a ieri. Di questi, 605 sono in Lombardia, 29 in meno rispetto a ieri. Dei 101.551 malati complessivi, 18.149 sono ricoverati con sintomi, 1.061 in meno rispetto a ieri, e 81.708 sono quelli in isolamento domiciliare, 1.944 meno di ieri.

Infine, sono salite a 27.967 le vittime percoronavirus in Italia, con un incremento di 285 in un giorno, in calo rispetto a ieri.