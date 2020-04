Fughe extraregione, controlli a Milano

(ANSA) - MILANO, 30 APR - In occasione del 4 maggio, quando ci sarà una graduale ripresa dell'attività nella città metropolitana di Milano, il prefetto di Milano Renato Saccone ha disposto una "particolare attenzione ai movimenti extraregionali". Il piano predisposto dopo una videoconferenza con le Forze dell'ordine prevede la prosecuzione di "posti di blocco" lungo le strade e di "controlli in serie per l'accesso ai treni di lunga percorrenza". Il piano, ha aggiunto il prefetto metterà in campo "ingenti risorse". Quello del 4 maggio sarà "un test importante" anche per il trasporto pubblico, e il piano elaborato con le Forze dell'ordine prevede "un impegno particolare".

"Un piano - ha spiegato il prefetto - che prevede flessibilità di interventi e di orientamento finalizzati a prevenire ed evitare gli assembramenti che potrebbero formarsi".