Coronavirus: in Bulgaria 1.488 contagi

(ANSAmed) - SOFIA, 30 APR - In Bulgaria, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 51 nuovi casi di coronavirus (7 nella capitale Sofia): il bilancio complessivo dei contagi sale così a 1.488.

Negli ospedali sono ricoverati in tutto 310 pazienti, 38 dei quali in terapia intensiva. Si registrano quattro nuovi decessi, per un totale di 65 vittime. Nove sono i nuovi casi di contagio fra il personale medico, dove il bilancio sale a 164.

Il ministero dell'Istruzione bulgaro ha deciso ieri di concludere l'anno scolastico nel Paese via web. Gli allievi si presenteranno nelle scuole soltanto per gli esami di fine anno.

Le date degli esami dipenderanno dall'evoluzione della pandemia nel Paese.