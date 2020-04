Controlli in stazioni e capolinea bus

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Controlli in stazioni ferroviarie, aeroporti, caselli autostradali, ma anche ai capolinea di bus, principali stazioni metro e nei parchi per evitare assembramenti. Roma si prepara alla Fase 2 quando da lunedì si allenteranno le maglie dei divieti imposti per il contenimento della diffusione del Coronavirus e torneranno a circolare più persone nella Capitale. Nelle prossime ore verranno rimodulate nel dettaglio le misure di sicurezza. Nel pomeriggio è in programma una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura.