Pence alla Mayo Clinic senza maschera

(ANSA) - NEW YORK, 29 APR - Sfidando i nuovi protocolli sanitari adottati dalla Mayo Clinic in tempo di pandemia, il vicepresidente americano Mike Pence ha fatto visita oggi a uno dei templi della medicina a stelle strisce senza indossare la regolamentare mascherina. La Mayo ha adottato l'obbligo della mascherina all'interno del suo complesso di Rochester in Minnesota dopo lo scoppio dell'epidemia Covid-19 negli Stati Uniti. Ed e' così che un video che mostra Pence a volto scoperto durante un tour del campus ha fatto discutere.

Il vice di Donald Trump è l'unico in una stanza della clinica a non indossare la maschera. Ha il volto protetto anche un paziente che, a quanto riferito poi, era in procinto di donare il sangue dopo esser guarito dal coronavirus. La Mayo aveva informato Pence del nuovo regolamento prima della visita e lo aveva riportato su Twitter in un micromessaggio successivamente cancellato.