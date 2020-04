Aerei: voucher al posto di rimborsi

(ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - Emendare "urgentemente" il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri per permettere alle compagnie aeree di rilasciare dei voucher al posto dei rimborsi in denaro, in modo da "preservare il mercato dell'aviazione oltre la crisi causata dalla pandemia di Covid-19". Questa la richiesta avanzata da 12 Paesi alla Commissione europea in una lettera diffusa in concomitanza con la riunione in videoconferenza dei ministri dei trasporti europei.I Paesi firmatari della lettera sono Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo. A causa della normativa europea sui diritti dei passeggeri e l'obbligo - su richiesta dei passeggeri stessi - di rimborsare in denaro i biglietti dei voli cancellati, le compagnie aeree "sono nella difficile situazione in cui devono affrontare gravi problemi di liquidità", si legge nella lettera.