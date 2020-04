Migranti: in 100 sbarcano a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA , 28 APR - Un'imbarcazione con 100 persone a bordo - 49 uomini, 44 donne e 7 minori -è giunta fino al porto di Lampedusa, di fronte la sede della Capitaneria di Porto. "Gli sbarchi continuano - dice il sindaco Totò Martello - e in questo caso oltretutto c'è un pericoloso rimpallo di responsabilità: nessun mezzo militare, infatti, fino ad ora è disposto ad accompagnare i migranti dalla banchina fino al Molo Favaloro, da dove dovranno essere trasferiti dal momento che l'Hot Spot è già pieno e non può ospitare altri migranti per la necessaria quarantena sanitaria". "Questa situazione è inaccettabile - conclude il sindaco Martello - le istituzioni che hanno il dovere di intervenire non possono scaricare il peso dell'accoglienza interamente sulle nostre spalle".