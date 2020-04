M5S, servono responsabilità e prudenza

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "In questi giorni in molti stanno cercando di far credere ai cittadini che dal 4 maggio si possa tornare alla normalità, come se il virus non fosse mai arrivato.

L'allentamento graduale delle misure di contenimento predisposto dal governo nella Fase 2, segue i criteri della responsabilità e della prudenza. Non è assolutamente vero che l'Italia è l'unico Paese a non voler allentare le misure. Basta guardare l'esempio della Germania, che subito dopo l'allentamento ha visto il tasso di contagio risalire a 1". Lo affermano i deputati del M5S in commissione Affari Sociali e Sanità.

"In Francia invece il lockdown sarà in vigore ancora fino all'11 maggio e slitta anche lì, la riapertura delle scuole. La Spagna sta iniziando a concedere i primi allentamenti, come lo sport e le passeggiate. Infine in Inghilterra proprio ieri il premier Boris Johnson ha fatto chiaramente intendere che per ora di allentare il lockdown non se ne parla. Quindi, non è assolutamente vero che tutti gli altri Paesi sono più veloci".