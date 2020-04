Primo Maggio: Leo Gassmann, da Sanremo a Concertone un onore

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Piano piano, passo dopo passo, si ottengono i risultati". E così Leo Gassmann dopo X Factor, dopo Sanremo Giovani, dopo il festival vinto tra le Nuove Proposte ora approda anche sul palco del Concertone del Primo Maggio, "ed è un grande onore". Un appuntamento che per la prima volta deve rinunciare alla piazza in favore della tv, con un programma su Rai3 in prima serata, a causa del coronavirus.

"Rispetto a Sanremo sarà decisamente meno stressante e me lo godrò, anche se mancherà il contatto con il pubblico. Ma ora dobbiamo essere tutti uniti e cercare, nei modi che è possibile utilizzare, di coinvolgere la gente e tenere loro compagnia - aggiunge il rampollo di casa Gassmann -. E poi il Primo Maggio è significativo per tutti, per la tutela dei diritti dei lavoratori. Dobbiamo ricordare il motivo per cui festeggiamo". Come molti dei ragazzi romani della sua età in passato ha frequentato la piazza di San Giovanni "per ascoltare buona musica e nuova musica che in altri contesti non si riesca ad ascoltare". Ora tra i protagonisti (in cartellone nomi come Vasco Rossi, Gianna Nannini, Zucchero) di un appuntamento ormai trentennale c'è anche lui. Sta mettendo a punto la sua esibizione, ma c'è da immaginare che proporrà il brano che ha portato a Sanremo "Vai bene così" e il nuovo "Maleducato", uscito da poco. "Intanto studio, mi documento, preparo gli esami da dare online per l'università. E se mi chiameranno per il prossimo Sanremo mi farò trovare pronto". (ANSA).