Ok a nave ospedale per anziani a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 27 APR - Il Comitato provinciale di emergenza di Trieste ha autorizzato l'utilizzo di una nave ospedale per ospitare gli anziani risultati positivi che attualmente vivono in case di riposo per evitare il propagarsi del virus all'interno delle strutture promiscue. La decisione è stata presa in seguito al diffondersi del morbo nelle case di riposo causando la morte di alcune persone. La nave attraccherà mercoledì, come ha confermato il Prefetto Valerio Valenti, e vi saranno trasferiti inizialmente una cinquantina di anziani.

Si tratta dell'imbarcazione Gnv Azzurra che attualmente si trova a Napoli. Il luogo di attracco non è stato ancora deciso.

"La dislocazione verrà definita mercoledì mattina", ha precisato Valenti al termine della riunione cui hanno partecipato tutte le parti coinvolte fra cui la Regione, il Comune, la Capitaneria di Porto, l'Azienda sanitaria, la Polizia di Frontiera marittima e i Vigili del fuoco.