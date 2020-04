I grandi della lirica in campo per il Met Opera

(ANSA) - NEW YORK, 27 APR - Omaggio all'Italia, il paese dove e' nato il "bel canto", in prima linea in questi giorni nella pandemia da coronavirus: lo ha reso in auto-quarantena dalla sua casa in Virginia la grande soprano Renée Fleming durante il commovente gala della Metropolitan Opera "The Voice Must Be Heard" trasmesso dal vivo e poi in streaming nel fine settimana e di cui alcuni brani sono tuttora reperibili su YouTube.

Oltre un milione di persone in 162 paesi, molti in lacrime, hanno seguito lo spettacolo nell'arco delle 24 ore con tante piccole donazioni arrivate a sostegno delle casse in rosso di uno dei più celebri palcoscenici del mondo. Il Met, come altri teatri quasi ovunque, ha chiuso i battenti a metà marzo proiettando perdite fino a 60 milioni di dollari e nella totale incertezza se sarà possibile riaprire in settembre per la nuova stagione.

Quasi 40 divi della lirica in lockdown dal vivo in 13 nazioni, più il coro e l'orchestra, si sono passati il testimone in un giro del mondo di quattro ore registrando via Skype su smartphone, tablet e laptop in una maratona informale di arie e duetti dall'interno delle rispettive case. Sul podio virtuale, il direttore musicale Yannick Nézet-Séguin che ha fatto da padrone di casa da Montreal assieme al general manager Peter Gelb a New York. (ANSA).