Coronavirus: Israele,casi a quota 15.466

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 APR - Il numero dei casi positivi di coronavirus in Israele è salito oggi a 15.466, mentre i decessi hanno raggiunto quota 202. Lo ha reso noto il ministero della Sanità.

Fra i ricoverati in ospedale, 129 versano in condizioni gravi e 96 di questi sono in rianimazione. Le guarigioni sono state finora 6.796. Anche oggi, come in tutti i giorni dell'ultima settimana, i nuovi contagi sono stati inferiori al numero delle guarigioni quotidiane.