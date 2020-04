Conte a Milano in prefettura

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato con la mascherina in Prefettura a Milano, tappa iniziale della sua prima visita in Lombardia da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus. Conte ha incontrato il prefetto di Milano, Renato Saccone, il sindaco Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e Carlo Bonomi, da poco nominato presidente di Confindustria. Al termine della riunione Conte si recherà a Bergamo e a Brescia.

"Non è questo il momento di mollare, questo governo - ha detto il premier - non cerca il consenso ma di fare cose giuste, anche se questo deve scontentare un gran numero cittadini".

"Abbiamo introdotto qualche allentamento ma è chiaro che non possiamo mollare in questa fase".