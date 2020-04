All'asta videochat con Sting e Clinton

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Un duetto con Sting o con Rod Stewart, una lezione di teatro con Patrick Stewart o un cocktail con Hillary Clinton, tutto naturalmente in collegamento video: sono le esperienze offerte con un'asta di beneficenza che punta a raccogliere fondi per sostenere i rifugiati durante la pandemia del coronavirus. La vendita all'incanto, anch'essa online, sarà condotta da Sotheby's dall'1 all'8 maggio, secondo quanto riferisce la Bbc.

Sting ha promesso di duettare con il miglior offerente in una sessione di registrazione da remoto mentre Sir Patrick insegnerà l'arte dell'orazione shakespeariana. Clinton discuterà davanti a un drink di come la pandemia cambierà il mondo mentre i fan di Downton Abbey possono fare un'offerta per una festa virtuale con il creatore Julian Fellowes e l'attore Hugh Bonneville.