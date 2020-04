Trump diserta briefing su coronavirus

(ANSA) - WASHINGTON, 26 APR - A questo punto non valgono la pena il tempo e lo sforzo per partecipare ai briefing: così Donald Trump su Twitter, dopo che per la prima volta in oltre un mese non è comparso all'appuntamento quotidiano con la stampa della task force anticoronavirus della Casa Bianca. Un tweet che conferma le indiscrezioni secondo cui i più stretti consiglieri del presidente americano hanno consigliato di diradare le apparizioni per evitare il rischio di una sovraesposizione nociva per la campagna elettorale del tycoon.