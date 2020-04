E' morto Giulietto Chiesa, giornalista e politico

(ANSA) - ROMA, 26 APR - E' morto Giulietto Chiesa. Ne da notizia Vauro sulla sua pagina Facebook. ''Non riesco ancora a salutarlo'', scrive. ''Ricordo ancora i suoi occhi lucidi di lacrime a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. E' morto un uomo ancora capace di piangere per l'orrore della guerra. I suoi occi sono un po' anche i miei''.

Giulietto Chiesa, che con Vauro ha a più riprese collaborato, era nato il 4 settembre 1940 ad Acqui Terme. Dirigente della Federazione giovanile Comunista italiana, corrispondente da Mosca per l'Unità e La Stampa, ha scritto molti libri sull'Unione Sovietica . la guerra e la globalizzazione, come La guerra infinita. Nel 2003 è stato eletto al Parlamento Europeo.

