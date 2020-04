Argentina, voli sospesi fino al 1/9

(ANSA) - BUENOS AIRES, 26 APR - Il governo argentino ha deciso che, nell'ambito delle misure riguardanti la pandemia da coronavirus, le operazioni di trasporto aereo nazionali e internazionali potranno riprendere normalmente soltanto l'1 settembre 2020. A tal fine, l'Amministrazione nazionale dell'aviazione civile (Anac), che ha poteri regolatori, ha stabilito che "le linee aeree che operano servizi di trasporti di passeggeri da, verso o dentro il territorio nazionale, potranno riprogrammare le loro operazioni regolari o sollecitare autorizzazioni per operazioni non regolari a partire dall'1 settembre". Per cui, si precisa, le compagnie aeree sono autorizzate a "commercializzare i biglietti" per i loro voli a partire da quella data. La risoluzione ricorda che, come avvenuto in queste settimane le compagnie potranno realizzare voli speciali "se formalmente autorizzati". Ciò è avvenuto da e per varie destinazioni in queste settimane, fra cui 4 collegamenti Alitalia per rimpatriare italiani e portare argentini bloccati in Italia.