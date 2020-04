Covid:63.120 i guariti,2.622 più di ieri

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Sono 63.120 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.622. L'aumento ieri era stato di 2.992. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Continua, per il sesto giorno consecutivo il calo dei malati di coronavirus in Italia. Sono 105.847 gli attualmente positivi, 680 in meno rispetto a ieri.

