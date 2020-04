Arcuri, app sarà anche diario sanitario

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Sulla app per il contact tracing abbiamo conseguito tre risultati: l'infrastruttura su cui i dati italiani risiederanno sarà pubblica ed italiana, la app rispetterà tutte le norme sulla privacy nazionali ed Ue. Per step successivi arriverà ad essere strumento costruito intorno al diario sanitario di chi la userà, sarà non solo alert ma anche per le politiche sanitarie da remoto. I contagiati e i loro contatti stretti potranno colloquiare col sistema nazionale da remoto. Confido che molti italiani la useranno". Lo ha detto il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri.