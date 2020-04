Sindaco Istanbul,Erdogan ordini lockdown

(ANSA) - ISTANBUL, 24 APR - "Istanbul ha 16 milioni di abitanti, una popolazione più grande anche di molti Stati. Oltre metà dei 100 mila contagi in Turchia sono qui. Abbiamo chiesto al governo un coprifuoco permanente, ma la richiesta è stata ignorata". Lo dice in un'intervista all'ANSA il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, esponente dell'opposizione Chp. In Turchia un coprifuoco è stato imposto negli ultimi due weekend, ed è ora in vigore per 4 giorni fino a domenica, ma l'esecutivo ha deciso di non estenderlo ai giorni feriali per timore di danneggiare l'economia.