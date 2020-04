Ripresa cantieri, accordo Mit, Anci, Upi

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Abbiamo dato l'ok ad aprire anche prima del 4 maggio i cantieri che intervengono sull'assetto idrogeologico, per l'edilizia scolastica, quella carceraria e quella residenziale pubblica. E abbiamo definito un accordo con ministero delle Infrastrutture, sindacati e associazioni datoriali, per la regolamentazione della ripartenza dei cantieri in sicurezza". Lo riferiscono i presidenti di Anci Antonio Decaro e di Upi, Michele de Pascale, al termine di un incontro con il ministro Paola de Micheli, sui protocolli di sicurezza nei cantieri pubblici nella fase 2.

"La priorità di Comuni e Province - continuano Decaro e de Pascale - è il come non il quando: si può anticipare quando ci sono le condizioni di sicurezza. Per questo l'accordo stabilisce le modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri, le norme di pulizia e sanificazione nel cantiere, l'utilizzo delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione, gli accessi agli spogliatoi e l'istituzione di un presidio sanitario e di pronto soccorso".