Hit parade, ancora primo Marracash

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Ancora una settimana di quasi totale immobilità per la classifica dei dischi più venduti della settimana secondo le rilevazioni di FIMI/GFK. Sempre scarse le nuove uscite discografiche, rimandate a data da destinarsi a causa dell'emergenza coronavirus. Marracash continua per la terza settimana consecutiva a mantenere la vetta della con l'album Persona, uscito già da 25 settimane. Stabile anche Ghali con Dna, al secondo posto, e Tha Supreme e il suo 23 6451 al terzo. Per un podio a tutto rap.

Scambio di posizioni in quarta e quinta posizione con The Weeknd e il suo Afterhours, che supera Dua Lipa con Future Nostalgia. Stabili al sesto posto i Pinguini Tattici Nucleari, con Fuori dall'hype Ringo Starr. L'unica nuova entrata della settimana si registra in settima posizione con DaBaby. La giovane rap star americana ha pubblicato il suo secondo disco Blame it on baby, dando una scossa a un mercato sonnolente.

Il rapper nostrano Lazza guadagna una posizione ed è ottavo con Re Mida (Aurum). Chiudono la top ten Salmo con Playlist Live e Ultimo con Colpa delle Favole, in discesa di due gradini rispetto a sette giorni fa. (ANSA).