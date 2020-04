Camera boccia odg Fdi su Mes

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Con 216 voti contrari e 119 favorevoli la Camera ha bocciato l'ordine del giorno di Fdi che chiedeva di "impegnare il Governo a non utilizzare in alcun caso il Mes per far fronte all'insieme delle misure volte a contrastare l'attuale emergenza" coronavirus. Il governo aveva espresso parere contrario. Sette deputati del M5s hanno votato sì all'ordine del giorno di Fdi, un deputato del M5s si è astenuto.