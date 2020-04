Meloni, governo faccia meno proclami

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Mentre il Governo trova il tempo e il denaro per nuove task force, app di tracciamento e spartizioni di poltrone, a oggi migliaia di cittadini e imprese ancora attendono risposte e soldi promessi per arrivare a fine mese. Il Governo faccia meno proclami e dia più risposte, gli italiani non possono attendere oltre". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.