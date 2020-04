Coronavirus:Turchia,coprifuoco fino 26/4

(ANSA) - ISTANBUL, 23 APR - È iniziato alla mezzanotte di ieri un nuovo coprifuoco totale in Turchia che proseguirà fino a domenica per cercare di ridurre la diffusione del Covid-19. Il divieto generalizzato di uscire di casa riguarda le 31 maggiori province del Paese, con l'eccezione dei lavoratori ritenuti essenziali, tra cui gli operatori sanitari. Vengono comunque garantiti i servizi pubblici di base. Il lockdown in precedenza era stato imposto solo negli ultimi due fine settimana per non danneggiare eccessivamente le attività produttive, ma questa nuova stretta fa leva sul ponte festivo legato alla celebrazione oggi della Giornata della Sovranità nazionale e dei Bambini, in cui si commemora il centenario della nascita della Grande assemblea nazionale di Ankara. Le autorità hanno deciso di tenere chiusi fabbriche, uffici e banche anche domani, primo giorno del mese sacro islamico di Ramadan. Secondo gli ultimi dati ufficiali, in Turchia si registrano oltre 98 mila casi e 2.376 vittime di coronavirus.