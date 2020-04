Coronavirus: Corea Sud, 8 nuovi casi

(ANSA) - PECHINO, 23 APR - La Corea del Sud ha registrato 8 nuovi casi di contagio da coronavirus, di cui quattro importati, portando il totale a 10.702: nei suoi aggiornamenti a mercoledì, il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) ha poi reso noto due decessi aggiuntivi, per 240 complessivi dallo scoppio della pandemia.

In totale, sono 8.411 i pazienti guariti, in rialzo di 134 unità rispetto a martedì. Il governo di Seul è riuscito a portare sotto controllo la situazione con la politica del "tracciare, testare e trattare" attuata su vasta scala, in aggiunta al ferreo distanziamento sociale. I test finora effettuati sulla positività sono stati 583.971.