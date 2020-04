Intesa, siglato protocollo con Sace

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Intesa Sanpaolo è la prima banca italiana a sottoscrivere il protocollo di collaborazione con Sace per sostenere finanziariamente le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19.

Con questo accordo Intesa, dopo aver elevato a 50 miliardi di euro l'ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione del Paese, è operativa su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto liquidità, fornendo il supporto necessario anche alle imprese di grandi dimensioni che al momento non erano coperte da previsione di sostegno.

Si tratta di un passaggio necessario per aiutare le "filiere produttive e l'indotto costituito da Pmi", spiega la Intesa Sanpaolo. "Grazie al lavoro coordinato da Abi - prosegue la banca - sono state individuate dal Gruppo le soluzioni più adeguate per gestire efficientemente le operazioni con i propri gestori".