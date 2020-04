Franceschini, si lavora a decreti attuativi legge libro

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "I miei uffici stanno già lavorando, seppur in questa emergenza, per i decreti attuativi della Legge del Libro e la Lettura. In particolare su quello che riguarda le promozioni che sarà di 11 mesi l'anno come ci hanno chiesto tutti gli operatori grandi e piccoli". Lo ha detto il ministro dei beni culturali e del turismo Dario Franceschini, nella replica alla seduta della Commissione Cultura della scorsa settimana. (ANSA).