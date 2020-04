Fitch stima Pil Italia a -8% nel 2020

(ANSA) - NEW YORK, 22 APR - Il mondo è alle prese con una recessione senza precedenti con il pil atteso calare del 3,9% nel 2020. Lo afferma Fitch, prevedendo una contrazione del pil di Eurolandia del 7% quest'anno, mentre gli Stati Uniti si contrarranno del 5,6% e la Gran Bretagna del 6,3%. "La maggiore revisione al ribasso" delle stime per il 2020 riguarda Eurolandia "dove le misure per fermare la diffusione del coronavirus hanno già avuto" un peso nell'attività del primo trimestre del 2020. L'agenzia di rating ha "tagliato la stima sul Pil dell'Italia al -8% dopo le indicazioni sul fatto che Pil è già calato del 5% nel primo trimestre e dopo la recente estensione del lockdown". Le stime ufficiali puntano anche a contrazioni di quasi il 5% di Francia e Spagna nel primo trimestre.