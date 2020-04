Coronavirus: Veneto, 334 nuovi casi

(ANSA) - VENEZIA, 22 APR - Numeri ancora pesanti nell'ultimo bollettino sul Coronavirus in Veneto, con 334 nuovi casi di contagio da ieri sera, che portano il dato dei positivi dall'inizio dell'epidemia a 16.738. I soggetti attualmente positivi scende invece solo quota 10.000, a 9.991. Lo spiega il report della Regione. Aggiornato al rialzo anche il dato delle vittime, 17 in più rispetto a ieri, per un totale (tra ospedali e case di riposo) di 1.181. Solo il cluster di Vo' segnala zero nella casella dei nuovi casi. Positivo invece l'aggiornamento dagli ospedali, con un calo sia per le terapie intensive (-14), che per i normali ricoveri (-25).