Vertice Ue non deciderà su Recovery fund

(ANSA) - BRUXELLES, 21 APR - La riunione in videoconferenza del Consiglio europeo di giovedì dovrà "appoggiare la decisione presa dall'Eurogruppo" su un piano per la ripresa da 540 miliardi di euro, "ma non darà tutte risposte sui numeri del prossimo bilancio Ue o su quali strumenti innovativi saranno messi in campo per dare una risposta", come il Recovery fund o i coronabond, "tutto questo è un processo in corso", e tali strumenti "non saranno discussi in questo vertice". Lo affermano fonti Ue all'ANSA. "Questo è il quarto vertice dei leader in videoconferenza, e sicuramente non sarà l'ultimo", spiegano le fonti. "La decisione dell'Eurogruppo è stata un passo avanti enorme per tutti, e c'è bisogno di appoggiarla politicamente il prima possibile".