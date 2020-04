Ferisce a morte figlia e tenta suicidio

(ANSA) - AREZZO, 21 APR - Una bimba di 4 anni è stata ferita a morte con un coltello nella casa dove viveva con la famiglia a Levane (Arezzo). Secondo gli investigatori a colpirla sarebbe stato il padre che ha poi tentato il suicidio gettandosi in un pozzo: al momento sarebbe vivo e sono in corso le operazioni per recuperarlo. Sul posto i carabinieri insieme al 118. In casa sono stati trovati la mamma della bambina, in stato confusionale, e il fratellino più grande, a sua volta ferito ma lievemente. L'uomo è un operaio originario del Bangladesh.