Coronavirus, Usa: altri 1.997 morti

(ANSA) - WASHINGTON, 20 APR - Gli Usa hanno registrato in 24 ore altri 1.997 decessi legati al coronavirus, per un totale di 40.661. Oltre 69mila invece finora i guariti.

Trump parla di "costanti progressi nella guerra" alla malattia. Oggi il presidente si collegherà con i governatori, mentre proseguono le proteste contro i lockdown in diversi stati tra cui quello di Washington.