Abi,non andate in filiale per prestiti

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Non andate nelle filiali, le richieste di informazioni e le domande si fanno per telefono e via mail"" Lo afferma a Circo Massimo su Radio Capital, il presidente Abi Antonio Patuelli in merito alle richieste di prestiti garantiti dallo Stato per le pmi, le cui domande possono essere inoltrate a partire da oggi. Per Patuelli secondo "non è che andando nelle filiali vengono date le banconote" e non "c'è una graduatoria di chi arriva".