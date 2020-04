Von Der Leyen, sì a vacanze intelligenti

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Gli europei troveranno "soluzioni intelligenti" per consentire alla popolazione di fare le vacanze estive nonostante la pandemia di coronavirus. E' quanto sostiene la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

In un'intervista con Expresso Sunday, la presidente si è mostrata più ottimista sull'immediato futuro rispetto a quanto affermato una settimana fa quando suggeriva che era ancora presto per prenotare le vacanze. "Penso che troveremo soluzioni intelligenti per trascorrere le vacanze estive. Forse un po' diverse, con altre misure igieniche, con un po' più di distanza sociale, ma le troveremo", ha detto von der Leyen. Secondo la presidente, "è positivo" che i Paesi dell'Ue stiano iniziando a "revocare le misure restrittive", ma ha avvertito i governi che devono andare avanti "con cura, passo dopo passo e sempre con vigilanza". "E' difficile prevedere come saranno i prossimi mesi, ma quello che vedo è che stiamo iniziando a imparare a convivere con il virus", ha aggiunto.