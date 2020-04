Di Maio, falso dibattito sul Mes

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Questo sul Mes è un falso dibattito.

La questione non è il Mes, ma dove vuole guardare l'Europa, se da qui ai prossimi 2 mesi o ai prossimi 10 anni. Sure e la linea di credito Bei sono dei passi avanti, ma se contiamo in tutto i fondi arriviamo a circa 300mld, ne servono invece 1.500, lo ha detto anche Centeno.

Di fronte alla potenza di fuoco di Usa e Cina, l'Ue deve mostrarsi all'altezza. Non bisogna pensare una ripartenza, ma una ricostruzione. Sono due cose diverse". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'intervista al quotidiano spagnolo El Correo.