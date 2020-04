Coronavirus: Khamenei e digiuno Ramadan

(ANSA) - TEHERAN, 19 APR - "Non è lecito astenersi dal digiuno durante il mese sacro del Ramadan a meno che non si abbia il razionale sospetto che il digiuno possa causare malattie, aggravare una malattia o prolungare il periodo della malattia e posporre il recupero": lo ha detto oggi il leader iraniano Ali Khamenei rispondendo a una domanda pervenuta nel suo ufficio sul comportamento da tenere durante il mese di Ramadan (che comincia il 25 aprile) in tempi di coronavirus.