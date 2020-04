Amadeus, Rifare Sanremo? Dopo coronavirus altra prima volta

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "La prima volta che te lo propongono non puoi dire di no a Sanremo. La seconda dici 'ci penso', ma il prossimo sarà il primo Festival dopo il coronavirus...": così Amadeus, in collegamento con Domenica in da casa insieme alla moglie Giovanna Civitillo, ha risposto ad una domanda di Mara Venier sulla sua possibile conferma alla guida della kermesse di Rai1.

Dopo aver rivisto insieme i momenti salienti di Sanremo 2020, associati ad una grande spensieratezza tanto da sembrare molto distanti nel tempo, il conduttore ha aperto all'ipotesi del bis mentre la moglie confermava le telefonate e i lavori in corso.

