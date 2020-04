Taiwan: 700 marinai in quarantena

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Circa 700 marinai della marina di Taiwan sono stati messi in quarantena dopo che tre casi di Covid-19 sono stati confermati tra i membri dell'equipaggio di una missione di buona volontà nella repubblica di Palau, nel Pacifico. Lo ha annunciato il governo locale. Secondo quanto si apprende, 3 navi della marina di Taiwan hanno visitato Palau - un arcipelago di isole che era sotto l'amministrazione Usa fino alla sua indipendenza nel 1994 e uno dei soli 15 Paesi a mantenere relazioni diplomatiche formali con Taiwan - a metà marzo, prima di tornare in patria un mese dopo, ha detto il ministro della Sanità. I tre casi confermati avevano alloggi condivisi sulla stessa nave, ma tutti i 700 marinai a bordo delle tre navi sono stati messi in quarantena. Il presidente Tsai Ing-wen ha preso parte alla cerimonia di rientro delle navi, ma ha salutato i marinai dalla costa, non esponendosi quindi al rischio di infezione. Taiwan, con 23 milioni di persone, finora ha riportato solo 398 casi di coronavirus e sei morti.