Trump, tre fasi per la riapertura

(ANSA) - NEW YORK, 17 APR - Apertura a fasi, per l'esattezza tre, per l'economia americana: è ora di "farla ripartire".

Donald Trump presenta il suo piano per riaprire l'America.

"Tre fasi, un passo dopo l'altro non tutti insieme", spiega Trump ribadendo che gli Stati Uniti hanno "superato il picco" del coronavirus.

A decidere i tempi della riapertura saranno i governatori dei singoli Stati, ha spiegato il presidente precisando che il governo federale provvederà l'assistenza necessaria. Trump ha invitato quindi gli Stati a lavorare insieme.

Trump ha poi sottolineato che "mentre iniziamo a riaprire dobbiamo vigilare affinché venga bloccato l'ingresso del virus dall'estero. I controlli ai confini, le restrizioni sui viaggi e le altre limitazioni sugli ingressi sono più importanti che mai".