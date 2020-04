Sprint Borse Asia con riapertura Usa

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Borse asiatiche in forte rialzo sulla spinta del piano per riavviare l'economia americana annunciato dal presidente Donald Trump. Tokyo e Seul hanno chiuso in rialzo del 3,1%, Sydney dell'1,3% mentre Hong Kong avanza del 2,1%. Il crollo del pil cinese frena Shanghai e Shenzhen, che salgono, rispettivamente, dello 0,6% e dello 0,4%.

Forti anche i future su Wall Street, in progresso di circa il 3% e quelli sull'Europa, con Francoforte che avanza del 3%, Parigi del 3,2%, Milano del 2,7% e Londra del 2,3%.