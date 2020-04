Pd, in Ue Lega-Fi contro coronabond

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Il voto di Lega e FI è stato determinate per bocciare l'emendamento dei Verdi su Coronabond.

Hanno votato contro la condivisione del debito futuro degli Stati membri. La verità è che la destra italiana è contro qualsiasi iniziativa per salvare Italia e Ue dal fallimento.

Tutto qui". Lo scrive su twitter Alessia Rotta, vicepresidente dei deputati del Pd a proposito del voto all'Europarlamento.

"La risoluzione del Parlamento Europeo in vista del Consiglio del 23, voluta da Forza Italia, punta sulla mutualizzazione del debito a carico dell'Ue. Quindi ai Recovery bond. Lasciamo ai politicanti il gioco sugli emendamenti irrealizzabili", ribatte su Twitter il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.