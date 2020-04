Nuovo brano per Dylan, "I Contain Multitudes"

(ANSA) - NEW YORK, 17 APR - Una nuova sorpresa da Bob Dylan: "I Contain Multitudes", contengo moltitudini, è il secondo brano in tre settimane diffuso dal Premio Nobel per la letteratura, icona nazionale della musica del nostro tempo, dopo il tour de force di "Murder Most Foul". Quel brano monumentale, oltre 17 minuti uscito in marzo, aveva segnato il ritorno di Dylan alla registrazione di nuove canzoni: una storia dell'America a partire da uno dei momenti più dark dello scorso secolo, l'assassinio del presidente J. F.

Kennedy. Stavolta sono 'solo' 4 minuti e mezzo che si snodano lungo una melodia che ricorda il nostalgico "Beyond the Horizon" del 2006: una conferma per i fan che un nuovo album di brani originali potrebbe essere in arrivo e sarebbe il primo dopo "Tempest" del 2012.

L'annuncio della nuova canzone è arrivato su Twitter con una raffica di hashtag: "#today and #tomorrow, #skeletons and #nudes, #sparkle and #flash, #AnneFrank and #IndianaJones, #fastcars and #fastfood, #bluejeans and #queens, #Beethoven and #Chopin, #life and #death." "Murder Most Foul", applaudito dalla critica e "I Contain Multitudes" sono i primi brani originali di Dylan da quando ha vinto il Nobel: fanno seguito a tre album di cover. (ANSA).