Warre, 'in ticket con Biden se lo vuole'

(ANSA) - ROMA, 16 APR - La senatrice democratica Elizabeth Warren è fuori dalla corsa ma non esclude ancora un suo ingresso alla Casa Bianca, visto che sarebbe disposta a correre in ticket con Joe Biden come sua candidata vice se l'ex rivale glielo chiederà. Lo ha detto la stessa Warren rispondendo così e senza esitazione ad una domanda della giornalista Rachel Maddow per MSNBC. Poco prima Warren aveva ufficializzato il suo endorsement per Biden come candidato dem alla presidenza degli Stati Uniti.