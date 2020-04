Parenti Trivulzio, quadro di malasanità

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Al Pio Albergo Trivulzio c'è "un agghiacciante quadro di malasanità": a dirlo all'ANSA è Alessandro Azzoni, che ha creato il Comitato giustizia e verità per le vittime del Trivulzio e sta raccogliendo denunce e testimonianze di parenti dei pazienti della più grande rsa di Milano dove "si sta assistendo alla cronaca di una serie di morti annunciate". E questo dopo che la pandemia è già arrivata da un mese e mezzo "e quindi non può più essere considerata un' emergenza: i dirigenti lo sanno quello che sta succedendo, ma hanno altro a cui pensare, a partire dalle indagini". Non c'è tempo ora per una class action, ora "bisogna salvare le persone che sono ancora dentro al Pat" perché "non è caduto un aereo e ci sono morti su cui indagare. La situazione è ancora fuori controllo e i morti continuano a esserci ogni giorno": per questo Azzoni ha fondato il Comitato e ha chiesto ad alcuni studi legali quale sia l'azione migliore per questo "inferno acefalo".