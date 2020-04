Mes: Fico, Conte non è fuori legge

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Se ci fosse stato qualcosa fuori dalla legge sarei intervenuto io in prima persona. Non sono intervenuto perché non c'è niente fuori dalla legge. La capigruppo con un orientamento assolutamente maggioritario ha deciso di mettere in calendario per martedì l'informativa urgente del presidente del Consiglio". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in una intervista all'agenzia Vista, a proposito delle affermazioni di Matteo Salvini secondo cui Conte è "fuori legge" se va al Consiglio Ue senza un voto del Parlamento.