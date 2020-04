Gallera, c'è sciacallaggio politico

(ANSA) - MILANO, 16 APR - "Assisto poi disgustato a molteplici azioni di gigantesca deformazione della realtà e di sciacallaggio politico e mediatico": l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera lo ha scritto in uno sfogo su Facebook dopo gli attacchi dell'opposizione sulla gestione dell'emergenza Coronavirus e la lettura dei giornali che lo hanno "amareggiato".

"Abbiamo vissuto qualcosa di pazzesco Ci siamo trovati a dover prendere decisioni immediate per problemi giganteschi.

Senza consultare un avvocato, scegliendo sempre per salvare la vita alle persone. Il senno di poi - ha scritto - è un gioco facile per chi è rimasto a guardare. Noi eravamo in trincea, e lo siamo ancora".