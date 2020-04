Coronavirus: altri 150 mln da Gates

(ANSA) - WASHINGTON 16 APR - La fondazione di Bill e Melinda Gates ha annunciato un finanziamento aggiuntivo di 150 milioni di dollari contro il coronavirus, poco dopo che Donald Trump ha bloccato i fondi all'Oms accusandola di aver insabbiato l'emergenza. I nuovi fondi sono per sviluppare test, trattamenti, vaccini, e per aiutare i partner in Africa e Asia meridionale e aumentare "i loro sforzi per individuare, trattare e isolare" i contagiati. Il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesusha ha ringraziato su Twitter la fondazione.