Bill Gates, il mondo ha bisogno dell'Oms

(ANSA) - ROMA 15 APR - "Arrestare finanziamenti per l'Organizzazione mondiale della sanità durante una crisi sanitaria mondiale è pericoloso come sembra. Il loro lavoro sta rallentando la diffusione di Covid-19 e se tale lavoro viene interrotto nessun'altra organizzazione può sostituirli. Il mondo ha bisogno dell' @OMS adesso più che mai". Lo afferma via Twitter Bill Gates, dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di sospendere l'erogazione di fondi all'Organizzazione che, a suo dire, ha "fallito nell'ottenere tempestive informazioni sul coronavirus".