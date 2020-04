Siria: convoglio di aiuti Onu a Idlib

(ANSAmed) - BEIRUT, 14 APR - Un convoglio di mezzi dell'Onu è entrato nel nord-ovest della Siria, nella contesa regione di Idlib sotto controllo turco, portando aiuti umanitari alla popolazione di sfollati nella zona che fino ai primi di marzo è stata interessata da un massiccio flusso di sfollati. Lo riferiscono fonti locali, precisando che il convoglio di oltre trenta veicoli è entrato dalla Turchia in direzione della città di Idlib. L'invio di aiuti umanitari alla regione di Idlib era stato deciso prima dello scoppio della crisi del coronavirus. Nella zona non si sono ufficialmente registrati casi di persone positive al Covid-19 ma il sistema sanitario nella regione di Idlib, provato da anni di guerra, non è in grado di verificare in maniera massiccia e capillare l'eventualità della diffusione del virus in una popolazione di circa tre milioni di persone, tra locali e sfollati.